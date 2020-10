Große Ölkonzerne wie Royal Dutch Shell, BP & Co leiden derzeit allesamt unter einer schwachen Nachfrage nach Öl und Gas sowie den damit verbundenen niedrigen Preisen. Experten sehen in diesem Umfeld einen hohen Druck in der Branche, die Konsolidierung voranzutreiben. Und allmählich gerät der Sektor in Bewegung. So will nun der US-Ölkonzern ConocoPhillips die Ölschiefer-Firma Concho Resources übernehmen. Dies wäre die größte Übernahme in der Ölschiefer-Branche in diesem Jahr. Den Aktionären von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...