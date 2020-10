DJ Transactions in own shares

Hibernia REIT plc (HBRN) Transactions in own shares 20-Oct-2020 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 20 October 2020 Hibernia REIT plc (the "Company") Transactions in own shares The Company announces that on 19 October 2020 it purchased a total of 573,813 of its ordinary shares of EUR 0.10 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin through Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled. The purchases form part of the Company's &euro25m share buyback programme announced on 7 August 2020. Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares 573,813 Nil purchased Highest price paid (per &euro1.0660 n/a ordinary share) Lowest price paid (per &euro1.0380 n/a ordinary share) Volume weighted average &euro1.0519 n/a price paid (per ordinary share) Following the settlement of the above purchases, the Company holds no ordinary shares in treasury and has 669,622,859 ordinary shares in issue, each carrying the right to one vote. This figure should be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Transparency (Directive 2004/109/EC) Regulations 2007 (as amended). Trading venue Currency Aggregated Volume Volume Weighted Average Price XDUB EUR 573,813 1.0519 XLON EUR Nil n/a In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below. Contacts: Hibernia REIT plc +353 1 536 9100 Sean O'Dwyer, Company Secretary Appendix Transaction Details Issuer Name Hibernia REIT plc LEI 635400MHRA4QVVFTON18 ISIN IE00BGHQ1986 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone BST Currency EUR Euronext Dublin Number of Price per Trading Time of Transaction Shares Share venue transaction Reference Number (EUR) 1,583 1.0560 XDUB 08:05:48 00023593058TRDU1 2,730 1.0660 XDUB 08:22:22 00023593264TRDU1 1,175 1.0660 XDUB 08:22:22 00023593263TRDU1 2,424 1.0660 XDUB 08:22:22 00023593267TRDU1 2,730 1.0660 XDUB 08:22:22 00023593266TRDU1 1,370 1.0660 XDUB 08:22:22 00023593265TRDU1 249 1.0660 XDUB 08:22:22 00023593273TRDU1 2,545 1.0660 XDUB 08:22:22 00023593272TRDU1 249 1.0660 XDUB 08:22:22 00023593271TRDU1 2,545 1.0660 XDUB 08:22:22 00023593270TRDU1 2,449 1.0660 XDUB 08:22:22 00023593269TRDU1 121 1.0660 XDUB 08:22:22 00023593268TRDU1 1,529 1.0660 XDUB 08:22:22 00023593274TRDU1 4,307 1.0600 XDUB 08:35:02 00023593408TRDU1 3,429 1.0600 XDUB 08:35:02 00023593407TRDU1 2,382 1.0580 XDUB 11:55:13 00023594008TRDU1 1,313 1.0580 XDUB 11:55:13 00023594007TRDU1 159 1.0580 XDUB 11:55:13 00023594006TRDU1 3,928 1.0580 XDUB 11:55:13 00023594005TRDU1 2,259 1.0580 XDUB 11:55:13 00023594004TRDU1 1,817 1.0580 XDUB 11:55:13 00023594003TRDU1 2,512 1.0580 XDUB 12:44:59 00023594354TRDU1 84 1.0580 XDUB 12:44:59 00023594353TRDU1 210 1.0580 XDUB 12:44:59 00023594352TRDU1 1,518 1.0580 XDUB 12:44:59 00023594351TRDU1 1,281 1.0580 XDUB 12:45:03 00023594358TRDU1 1,719 1.0580 XDUB 12:45:03 00023594357TRDU1 3,429 1.0580 XDUB 12:45:03 00023594356TRDU1 5,148 1.0580 XDUB 12:45:03 00023594355TRDU1 5,148 1.0580 XDUB 12:45:03 00023594360TRDU1 5,148 1.0580 XDUB 12:45:03 00023594359TRDU1 684 1.0560 XDUB 12:45:08 00023594370TRDU1 1,564 1.0560 XDUB 12:45:08 00023594369TRDU1 684 1.0560 XDUB 12:45:08 00023594368TRDU1 214 1.0560 XDUB 12:45:08 00023594367TRDU1 1,126 1.0580 XDUB 12:45:08 00023594366TRDU1 5,148 1.0580 XDUB 12:45:08 00023594365TRDU1 214 1.0560 XDUB 12:45:08 00023594372TRDU1 2,248 1.0560 XDUB 12:45:08 00023594371TRDU1 1,465 1.0540 XDUB 12:45:39 00023594374TRDU1 4,980 1.0540 XDUB 12:45:39 00023594375TRDU1 1,718 1.0540 XDUB 12:49:51 00023594387TRDU1 2,516 1.0540 XDUB 12:49:53 00023594388TRDU1 4,089 1.0540 XDUB 13:04:49 00023594492TRDU1 3,810 1.0520 XDUB 13:06:05 00023594509TRDU1 3,809 1.0520 XDUB 13:06:05 00023594508TRDU1 3,876 1.0520 XDUB 13:06:05 00023594507TRDU1 3,484 1.0480 XDUB 13:15:49 00023594590TRDU1 3,479 1.0480 XDUB 13:15:49 00023594589TRDU1 3,822 1.0480 XDUB 13:15:49 00023594588TRDU1 3,599 1.0480 XDUB 13:15:49 00023594587TRDU1 1,897 1.0520 XDUB 13:29:25 00023594667TRDU1 2,391 1.0520 XDUB 13:29:25 00023594666TRDU1 97 1.0520 XDUB 13:29:25 00023594664TRDU1 3,711 1.0520 XDUB 13:29:25 00023594669TRDU1 3,338 1.0520 XDUB 13:29:25 00023594663TRDU1 1,563 1.0520 XDUB 13:29:25 00023594665TRDU1 193 1.0520 XDUB 13:29:25 00023594670TRDU1 1,775 1.0520 XDUB 13:29:25 00023594668TRDU1 1,152 1.0520 XDUB 13:30:25 00023594679TRDU1 2,738 1.0520 XDUB 13:32:41 00023594697TRDU1 3,867 1.0520 XDUB 13:32:41 00023594696TRDU1 325 1.0500 XDUB 13:41:17 00023594811TRDU1 589 1.0500 XDUB 13:41:17 00023594812TRDU1 1,086 1.0500 XDUB 13:41:50 00023594816TRDU1 344 1.0500 XDUB 13:44:50 00023594899TRDU1 1,786 1.0500 XDUB 13:44:50 00023594897TRDU1 1,451 1.0500 XDUB 13:44:50 00023594896TRDU1 1,299 1.0500 XDUB 13:44:50 00023594895TRDU1 5,658 1.0500 XDUB 13:44:50 00023594902TRDU1 3,465 1.0500 XDUB 13:44:50 00023594901TRDU1 3,000 1.0500 XDUB 13:44:50 00023594900TRDU1 142 1.0500 XDUB 13:44:50 00023594898TRDU1 3,531 1.0460 XDUB 13:49:56 00023594972TRDU1 4,128 1.0460 XDUB 13:49:56 00023594971TRDU1 1,359 1.0400 XDUB 14:11:33 00023595149TRDU1 1,098 1.0400 XDUB 14:11:33 00023595150TRDU1 1,943 1.0480 XDUB 14:22:56 00023595221TRDU1 1,361 1.0480 XDUB 14:22:56 00023595220TRDU1 1,909 1.0480 XDUB 14:22:56 00023595219TRDU1 3,447 1.0480 XDUB 14:22:56 00023595222TRDU1 3,447 1.0480 XDUB 14:22:56 00023595224TRDU1 1,766 1.0480 XDUB 14:22:56 00023595223TRDU1 171 1.0480 XDUB 14:22:56 00023595225TRDU1 720 1.0500 XDUB 14:23:10 00023595230TRDU1 2,280 1.0500 XDUB 14:23:10 00023595229TRDU1 1,051 1.0500 XDUB 14:23:10 00023595228TRDU1 1,229 1.0500 XDUB 14:23:10 00023595227TRDU1 4,223 1.0500 XDUB 14:23:39 00023595233TRDU1 1,934 1.0500 XDUB 14:30:20 00023595338TRDU1 1,066 1.0500 XDUB 14:30:20 00023595337TRDU1 1,934 1.0500 XDUB 14:30:20 00023595336TRDU1 503 1.0500 XDUB 14:30:20 00023595335TRDU1 2,134 1.0500 XDUB 14:30:20 00023595334TRDU1 2,437 1.0500 XDUB 14:30:20 00023595333TRDU1 3,829 1.0500 XDUB 14:30:20 00023595332TRDU1 2,280 1.0500 XDUB 14:30:20 00023595331TRDU1 1,600 1.0500 XDUB 14:30:20 00023595330TRDU1 646 1.0500 XDUB 14:30:20 00023595329TRDU1 1,998 1.0500 XDUB 14:30:20 00023595343TRDU1 1,216 1.0500 XDUB 14:30:20 00023595342TRDU1 1,221 1.0500 XDUB 14:30:20 00023595341TRDU1 1,431 1.0500 XDUB 14:30:20 00023595340TRDU1 503 1.0500 XDUB 14:30:20 00023595339TRDU1 67 1.0500 XDUB 14:30:20 00023595348TRDU1 250 1.0500 XDUB 14:30:20 00023595346TRDU1 148 1.0500 XDUB 14:30:20 00023595345TRDU1 122 1.0500 XDUB 14:30:20 00023595344TRDU1 320 1.0500 XDUB 14:30:20 00023595349TRDU1 189 1.0500 XDUB 14:30:20 00023595347TRDU1 18 1.0500 XDUB 14:31:48 00023595376TRDU1 1,589 1.0500 XDUB 14:31:48 00023595375TRDU1 2,280 1.0500 XDUB 14:31:48 00023595374TRDU1 1,927 1.0520 XDUB 14:33:53 00023595411TRDU1 3,000 1.0560 XDUB 14:36:05 00023595448TRDU1 88 1.0560 XDUB 14:36:05 00023595447TRDU1 10,080 1.0560 XDUB 14:37:59 00023595465TRDU1

4,072 1.0560 XDUB 14:37:59 00023595462TRDU1 7,827 1.0560 XDUB 14:37:59 00023595461TRDU1 1,932 1.0540 XDUB 14:37:59 00023595464TRDU1 1,914 1.0540 XDUB 14:37:59 00023595463TRDU1 212 1.0540 XDUB 14:37:59 00023595466TRDU1 1,794 1.0540 XDUB 14:38:07 00023595471TRDU1 1,266 1.0540 XDUB 14:38:07 00023595470TRDU1 728 1.0540 XDUB 14:38:07 00023595469TRDU1 3,577 1.0520 XDUB 14:43:15 00023595590TRDU1 3,517 1.0520 XDUB 14:43:15 00023595589TRDU1 8,280 1.0520 XDUB 14:43:15 00023595588TRDU1 708 1.0460 XDUB 14:55:31 00023595781TRDU1 1,193 1.0480 XDUB 15:01:45 00023595896TRDU1 2,273 1.0480 XDUB 15:01:45 00023595894TRDU1 539 1.0480 XDUB 15:01:45 00023595892TRDU1 1,770 1.0480 XDUB 15:01:45 00023595891TRDU1 1,659 1.0480 XDUB 15:01:45 00023595890TRDU1 614 1.0480 XDUB 15:01:45 00023595889TRDU1 2,309 1.0480 XDUB 15:01:45 00023595888TRDU1 2,273 1.0480 XDUB 15:01:45 00023595887TRDU1 3,689 1.0480 XDUB 15:01:45 00023595886TRDU1 2,309 1.0480 XDUB 15:01:45 00023595885TRDU1 3,622 1.0480 XDUB 15:01:45 00023595884TRDU1 2,407 1.0480 XDUB 15:01:45 00023595883TRDU1 3,649 1.0480 XDUB 15:01:45 00023595882TRDU1 2,365 1.0480 XDUB 15:01:45 00023595881TRDU1 4,000 1.0480 XDUB 15:01:45 00023595880TRDU1 950 1.0480 XDUB 15:01:45 00023595906TRDU1 1,610 1.0480 XDUB 15:01:45 00023595905TRDU1 663 1.0480 XDUB 15:01:45 00023595904TRDU1 1,610 1.0480 XDUB 15:01:45 00023595903TRDU1 699 1.0480 XDUB 15:01:45 00023595902TRDU1 996 1.0480 XDUB 15:01:45 00023595901TRDU1 614 1.0480 XDUB 15:01:45 00023595900TRDU1 1,659 1.0480 XDUB 15:01:45 00023595899TRDU1 2,309 1.0480 XDUB 15:01:45 00023595898TRDU1 1,712 1.0480 XDUB 15:01:45 00023595897TRDU1 1,288 1.0480 XDUB 15:01:45 00023595895TRDU1 430 1.0480 XDUB 15:01:45 00023595893TRDU1 99 1.0480 XDUB 15:01:45 00023595907TRDU1 394 1.0380 XDUB 15:07:31 00023595980TRDU1 331 1.0400 XDUB 15:08:31 00023595999TRDU1 931 1.0440 XDUB 15:14:47 00023596125TRDU1 1,471 1.0440 XDUB 15:14:47 00023596124TRDU1 1,834 1.0440 XDUB 15:14:47 00023596123TRDU1 3,620 1.0420 XDUB 15:14:48 00023596132TRDU1 1,357 1.0420 XDUB 15:14:48 00023596130TRDU1 684 1.0420 XDUB 15:14:48 00023596129TRDU1 3,000 1.0420 XDUB 15:14:48 00023596128TRDU1 2,204 1.0420 XDUB 15:14:48 00023596127TRDU1 2,519 1.0420 XDUB 15:14:48 00023596126TRDU1 3,951 1.0420 XDUB 15:14:48 00023596131TRDU1 3,000 1.0420 XDUB 15:14:48 00023596135TRDU1 1,504 1.0420 XDUB 15:14:48 00023596134TRDU1 1,925 1.0420 XDUB 15:14:48 00023596133TRDU1 2,725 1.0420 XDUB 15:14:48 00023596136TRDU1 375 1.0400 XDUB 15:15:31 00023596161TRDU1 3,867 1.0460 XDUB 15:27:50 00023596248TRDU1 6,560 1.0460 XDUB 15:27:50 00023596247TRDU1 7,027 1.0460 XDUB 15:27:50 00023596246TRDU1 1,769 1.0460 XDUB 15:27:50 00023596244TRDU1 2,758 1.0480 XDUB 15:30:09 00023596286TRDU1 1,858 1.0480 XDUB 15:30:09 00023596285TRDU1 796 1.0480 XDUB 15:30:30 00023596299TRDU1 600 1.0480 XDUB 15:30:30 00023596296TRDU1 3,889 1.0480 XDUB 15:30:30 00023596295TRDU1 1,752 1.0480 XDUB 15:30:54 00023596310TRDU1 2,458 1.0480 XDUB 15:30:54 00023596309TRDU1 790 1.0480 XDUB 15:30:54 00023596308TRDU1 2,458 1.0480 XDUB 15:30:58 00023596314TRDU1 1,791 1.0480 XDUB 15:31:19 00023596319TRDU1 2,458 1.0480 XDUB 15:31:19 00023596318TRDU1 2,542 1.0480 XDUB 15:31:27 00023596324TRDU1 2,458 1.0480 XDUB 15:31:27 00023596323TRDU1 947 1.0480 XDUB 15:31:50 00023596335TRDU1 2,076 1.0480 XDUB 15:31:58 00023596342TRDU1 1,929 1.0480 XDUB 15:31:58 00023596341TRDU1 3,858 1.0480 XDUB 15:34:02 00023596387TRDU1 1,787 1.0480 XDUB 15:34:37 00023596398TRDU1 2,166 1.0480 XDUB 15:34:39 00023596399TRDU1 1,393 1.0480 XDUB 15:37:37 00023596443TRDU1 2,172 1.0480 XDUB 15:37:37 00023596442TRDU1 4,205 1.0480 XDUB 15:38:12 00023596468TRDU1 3,000 1.0480 XDUB 15:38:41 00023596472TRDU1 449 1.0480 XDUB 15:39:07 00023596475TRDU1 353 1.0480 XDUB 15:39:07 00023596474TRDU1 164 1.0480 XDUB 15:39:45 00023596481TRDU1 131 1.0480 XDUB 15:39:45 00023596480TRDU1 3,397 1.0480 XDUB 15:39:45 00023596479TRDU1 1,212 1.0480 XDUB 15:41:38 00023596502TRDU1 3,000 1.0480 XDUB 15:41:38 00023596501TRDU1 3,429 1.0480 XDUB 15:42:48 00023596511TRDU1 224 1.0480 XDUB 15:42:48 00023596512TRDU1 156 1.0500 XDUB 15:46:37 00023596546TRDU1 3,596 1.0500 XDUB 15:46:37 00023596545TRDU1 3,618 1.0500 XDUB 15:46:37 00023596544TRDU1 3,596 1.0500 XDUB 15:46:38 00023596547TRDU1 616 1.0500 XDUB 15:47:46 00023596556TRDU1 7,674 1.0540 XDUB 15:52:55 00023596670TRDU1 7,826 1.0540 XDUB 15:52:55 00023596669TRDU1 7,826 1.0540 XDUB 15:52:55 00023596671TRDU1 2,114 1.0540 XDUB 15:52:55 00023596672TRDU1 1,392 1.0540 XDUB 15:53:57 00023596675TRDU1 911 1.0540 XDUB 16:01:38 00023596814TRDU1 1,068 1.0540 XDUB 16:01:38 00023596813TRDU1 2,323 1.0540 XDUB 16:03:58 00023596835TRDU1 60 1.0560 XDUB 16:05:03 00023596845TRDU1 14 1.0560 XDUB 16:05:04 00023596846TRDU1 3 1.0560 XDUB 16:05:04 00023596847TRDU1 1,492 1.0620 XDUB 16:05:46 00023596854TRDU1 2,064 1.0620 XDUB 16:05:46 00023596853TRDU1 2,256 1.0580 XDUB 16:05:52 00023596855TRDU1 2,496 1.0560 XDUB 16:06:07 00023596858TRDU1 4,703 1.0560 XDUB 16:06:13 00023596861TRDU1 2,496 1.0560 XDUB 16:06:13 00023596860TRDU1 358 1.0560 XDUB 16:06:15 00023596865TRDU1 2,138 1.0560 XDUB 16:06:15 00023596866TRDU1 903 1.0560 XDUB 16:06:18 00023596868TRDU1 1,515 1.0560 XDUB 16:06:18 00023596867TRDU1 7,839 1.0540 XDUB 16:07:31 00023596895TRDU1 3,988 1.0540 XDUB 16:07:31 00023596894TRDU1 7,731 1.0540 XDUB 16:07:31 00023596893TRDU1 4,181 1.0520 XDUB 16:11:30 00023596964TRDU1 3,562 1.0520 XDUB 16:11:30 00023596963TRDU1 3,708 1.0520 XDUB 16:11:30 00023596962TRDU1 802 1.0500 XDUB 16:15:44 00023597095TRDU1 4,089 1.0560 XDUB 16:18:07 00023597121TRDU1 1,711 1.0560 XDUB 16:18:07 00023597120TRDU1 4,089 1.0560 XDUB 16:18:07 00023597119TRDU1 1,901 1.0560 XDUB 16:18:07 00023597118TRDU1 1,641 1.0560 XDUB 16:18:07 00023597117TRDU1 2,445 1.0560 XDUB 16:18:07 00023597116TRDU1 3,355 1.0560 XDUB 16:18:07 00023597115TRDU1 2,082 1.0560 XDUB 16:18:08 00023597122TRDU1 1,415 1.0560 XDUB 16:20:04 00023597170TRDU1 3,541 1.0560 XDUB 16:20:04 00023597172TRDU1 2,177 1.0560 XDUB 16:20:04 00023597171TRDU1 1,303 1.0560 XDUB 16:27:19 00023597369TRDU1 9,995 1.0560 XDUB 16:27:49 00023597382TRDU1 ISIN: IE00BGHQ1986 Category Code: POS TIDM: HBRN LEI Code: 635400MHRA4QVVFTON18 OAM Categories: 2.4. 