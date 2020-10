CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 21.10.2020;Das Instrument FTKA DE000FTG1202 FLATEX AG NA O.N. JGE EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 20.10.2020 und ex Kapitalmassnahme am 21.10.2020

The instrument FTKA DE000FTG1202 FLATEX AG NA O.N. JGE EQUITY is traded cum capital adjustment on 20.10.2020 and ex capital adjustment on 21.10.2020

