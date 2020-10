The following instruments on XETRA do have their first trading day 20.10.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 20.10.2020Aktien1 DK0061406618 Audientes A/S2 BMG095871098 Beijing Gas Blue Sky Holdings Ltd.3 BMG2113J1018 China Youzan Ltd.4 US68386J2087 Opthea Ltd.5 SE0014965604 TCECUR Sweden AB6 BMG8800F1876 Theme International Holdings Ltd.7 US66981G2075 Ignitis Group UAB8 US0096062031 AIXTRON SE9 BMG3163K1053 EPE Special Opportunities Ltd.10 US31660D1072 Fielmann AG11 US59161U1043 METRO AG12 US78446M1099 SMA Solar Technology AG13 CA22289X1033 Mag One Products Inc.14 US88337K3023 The9 Ltd.15 US12542Q8704 CHF Solutions Inc.16 US0038303048 Abraxas Petroleum Corp.17 US23130Q1076 CuriosityStream Inc.Anleihen1 XS2247301794 Peach Property Finance GmbH2 XS2242188261 CMA CGM S.A.3 XS2242659485 European Investment Bank (EIB)4 US298785JJ68 European Investment Bank (EIB)5 DE000DD5ATR4 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main6 GB00BM94NS57 Dover Harcourt PLC7 EU000A1Z99M6 Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]8 FR0014000774 La Mondiale9 CH0440081401 Schweizerische Eidgenossenschaft10 CH0344958472 Schweizerische Eidgenossenschaft11 CH0224397338 Schweizerische Eidgenossenschaft12 CH0224397171 Schweizerische Eidgenossenschaft13 FI4000442108 Tornator Oy14 XS2247553840 Würth Finance International B.V.15 AT0000A2KQ43 Österreich, Republik16 DE000CB0HRU1 Commerzbank AG