Die NAHA Corp. (CEO: Kim Na-yeon) hat ihren Einstieg in den europäischen Markt mit der NAHA BRUSH bekanntgegeben. Diese wurde bisher nur in Südkorea produziert und verkauft. Beginnend mit dem europäischen Markt wird die NAHA Corp. den Export ihres Produkts in die ganze Welt beschleunigen.

Die NAHA Corp., ein Unternehmen, das seit 45 Jahren nur Haarbürsten entwickelt, steigt mit der NAHA BRUSH in den europäischen Markt ein. Die NAHA BRUSH wurde mit der patentierten Technologie "Air Hole" (Luftloch) entwickelt. Das sind zusätzliche Löcher ohne Borsten, die Wärme und Luft durchlassen. So erhält man beim Haarstyling schnell lebendige Locken. Die NAHA BRUSH ist entweder mit hochwertigem Griff aus Buche oder mit Gummigriff erhältlich. Beim Durchmesser der Rolle reicht die Produktpalette von 9 mm bis 43 mm. (Foto: Business Wire)

Die NAHA Corp., ein auf Haarpflege spezialisiertes Unternehmen, entwickelt seit 45 Jahren nur Haarbürsten. Die NAHA BRUSH wurde mit der patentierten Technologie "Air Hole" (Luftloch) entwickelt, einem Ergebnis der Arbeit der NAHA Corp. bei F&E. Die Luftlöcher sind zusätzliche Löcher ohne Borsten, die Wärme und Luft durchlassen. So erhält man beim Haarstyling schnell lebendige Locken.

Natürliche Wildschweinborsten entfernen sämtliche fremden Substanzen aus dem Haar und sorgen dafür, dass der Glanz des Haares erhalten bleibt. Die keramikbeschichtete Aluminiumwalze und die hitzebeständigen Silber-Nano-Nylonnadeln haben antibakterielle Wirkung. Der gewellte Handgriff aus Buche bietet außerdem eine bequeme Grifffestigkeit. Die NAHA BRUSH ist entweder mit hochwertigem Griff aus Buche oder mit Gummigriff erhältlich. Beim Durchmesser der Rolle reicht die Produktpalette von 9 mm bis 43 mm.

"Das K-Beauty-Fieber ist in Europa weit verbreitet. Parallel zur Popularität der K-Pop-Stars beeinflussen deren Make-up- und Modestile die europäischen Verbraucher", sagte Kim Na-yeon, CEO der NAHA Corp. "Die Frisur macht einen Look komplett. Bei der Haarpflege spielt die NAHA BRUSH eine wichtige Rolle."

