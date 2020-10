Der DAX wird am Dienstag erneut schwächer erwartet, nachdem er zum Wochenauftakt schon Federn lassen musste. Aktuell notiert der Leitindex rund 0,5% schwächer bei 12.799 Zählern. Am Montag war der Handel durch das zähe Ringen um eine Corona-Hilfspaket in den USA belastet worden. Der Dow Jones geriet im Tagesverlauf stärker unter Druck und schloss nach anfänglichen Gewinnen 400 Punkte tiefer. Nach Handelsende meldete der US-Technologiekonzern IBM seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal. Alle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...