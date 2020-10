Der Euro hat sich am Dienstag im Frühhandel weiter nahe der Marke von 1,18 US-Dollar gezeigt. Am Morgen notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1775 Dollar und damit leicht höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1785 Dollar festgesetzt. Der Euro wurde zuletzt vor allem durch die Entwicklung der Corona-Pandemie getrieben. Verschärft ...

