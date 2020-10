DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

RKI: 6.868 Corona-Neuinfektionen in Deutschland - 9.836 Todesfälle

In Deutschland sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) innerhalb eines Tages mehr als 6.800 neue Corona-Infektionsfälle gemeldet worden. Wie das RKI am Dienstagmorgen unter Berufung auf die Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden am Montag insgesamt 6.868 neue Fälle registriert, nach 4.325 neuen Fällen am Vortag. Die Zahl der insgesamt seit Beginn der Pandemie in Deutschland registrierten Infektionsfälle stieg demnach auf 373.167, die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus im Zusammenhang stehenden Todesfälle auf 9.836 - 47 mehr als am Vortag.

Weltärztepräsident Montgomery: Verteilung von Corona-Impfung nicht zu früh regeln

Der Vorsitzende des Weltärztebunds, Frank Ulrich Montgomery, rät von einer verfrühten Entscheidung ab, welche Menschen als erstes gegen Corona geimpft werden sollen. "Ich wäre dagegen, jetzt schon eine Subdifferenzierung vorzunehmen", sagte Montgomery den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wichtig ist, überhaupt erst einmal Impfstoffe zur Verfügung zu haben."

Deutsche Erzeugerpreise steigen im September wider Erwarten

Die deutschen Produzenten haben ihre Preise im September gegenüber dem Vormonat leicht erhöht. Im Vergleich zum August stiegen die Erzeugerpreise um 0,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang um 0,1 Prozent erwartet. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich ein Rückgang um 1,0 Prozent. Die Prognose hatte auf ein Minus von 1,4 Prozent gelautet.

Irland verkündet als erstes EU-Land zweiten Corona-Lockdown

Irland kehrt als erstes EU-Land in den Corona-Lockdown zurück. Ministerpräsident Micheal Martin ordnete erneut eine Ausgangssperre für die Bevölkerung an. Ausnahme bildeten Schulen, diese sollen geöffnet bleiben. Die Regierung beschloss die Schließung aller nicht notwendigen Geschäfte, Restaurants und Bars dürfen nur noch Außer-Haus-Service anbieten. Die Maßnahmen gelten ab Mittwoch um Mitternacht für die kommenden sechs Wochen.

Pelosi und Mnuchin bemühen sich um Einigung vor Fristende

Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, und Finanzminister Steven Mnuchin sind sich bei ihren Gesprächen über ein weiteres Corona-Hilfspaket näher gekommen. Es seien weitere Differenzen aus dem Weg geräumt worden, sagte der Sprecher von Pelosi. Am Wochenende hatte Pelosi dem Weißen Haus eine Frist bis Dienstagabend (Ortszeit) gesetzt, um ein Entlastungsgesetz auszuarbeiten, das noch vor der Wahl verabschiedet werden könne.

Bostic "zufrieden" mit gegenwärtiger Haltung der Fed

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, sieht keine unmittelbare Notwendigkeit, die Unterstützung der Zentralbank für die Wirtschaft zu stoppen. Er sorge sich vielmehr um diejenigen, die bei dem Versuch der Wirtschaft, sich von der Pandemie zu erholen, zurückgelassen werden. "Ich bin mit unserer gegenwärtigen geldpolitischen Haltung zufrieden", sagte Bostic in einem Redetext.

Clarida: US-Wirtschaft erholt sich schneller als nach Finanzkrise

Die US-Wirtschaft dürfte sich nach der corona-bedingten Rezession nach Einschätzung von Fed-Vize Richard Clarida schneller erholen als nach der weltweiten Finanzkrise 2008. Es sei sogar möglich, dass die Rezession, die im März begann, bereits beendet sei, sagte Clarida während einer virtuellen Bankenkonferenz. Es könnte aber noch ein weiteres Jahr dauern, bis sich die Wirtschaft insgesamt erholt und das Niveau vor der Pandemie erreicht haben werde.

Trump kritisiert Fauci, nennt Immunologen eine "Katastrophe"

US-Präsident Donald Trump hat Anthony Fauci, den führenden US-Experten für Infektionskrankheiten, in einer Wahlkampftelefonkonferenz und auf Twitter kritisiert. Trump nannte Fauci in der Telefonkonferenz mit Mitarbeitern seines Wahlkampfteams, an der auch Reporter teilnahmen, eine "Katastrophe" und beklagte sich über Faucis Medienauftritte. Fauci, erfahrener Immunologe, riet den Amerikanern, den wissenschaftlichen Daten zu folgen und sich aus der politischen Auseinandersetzung herauszuhalten.

Tsunami-Warnung für Alaska nach Beben der Stärke 7,5

Nach einem Beben der Stärke 7,5 ist für Teile des US-Bundesstaates Alaska eine Tsunami-Warnung ausgerufen worden. Das Beben ereignete sich nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS am Montag vor der Südküste des Bundesstaates. Das Epizentrum befand sich demnach 91 Kilometer südöstlich der Gemeinde Sand Point. Die in der Folge ausgesprochene Tsunami-Warnung erstreckt sich über einen langen Küstenabschnitt im äußersten Süden Alaskas und vorgelagerter Inseln.

Australische Notenbank signalisiert Lockerung im November

Die australische Zentralbank hat ihr bisher deutlichstes Signal gegeben, dass sie die Zinssätze weiter senken und im November ein milliardenschweres Kaufprogramm für Staatsanleihen auflegen wird, um die wirtschaftliche Erholung von der Pandemie zu verstärken. Im Protokoll zur Sitzung vom 6. Oktober legte die Reserve Bank of Australia (RBA) detailliert ihre Überlegungen zu den Optionen in der Geldpolitik dar.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz Sep Handelsbilanz Überschuss 2,673 Mrd CHF

Schweiz Sep Exporte 17,908 Mrd CHF

Schweiz Sep Importe 15,235 Mrd CHF

