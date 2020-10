Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin bei der Fülle an Aktien manchmal etwas überfordert. Und zwar in der Hinsicht, herauszufinden, welche Wertpapiere ich in mein Depot aufnehmen sollte. Viele deutsche Anleger machen es sich einfach und setzen beispielsweise nur auf heimische Titel. Doch dies ist mir gelinde gesagt zu langweilig. Denn gerade im Ausland finden sich mitunter hervorragende Investitionsmöglichkeiten. Aber auch dort ist das Angebot an interessanten Aktien fast unüberschaubar. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...