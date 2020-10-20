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Dienstag, 20.10.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 649 internationalen Medien
Der SCHWEDEN-HAMMER! Vieles deutet auf ein gewaltiges Vorkommen! Fliegt jetzt der Deckel bei den Aktien weg?
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WKN: 871768 ISIN: US0025353006 Ticker-Symbol: AZDA 
Frankfurt
20.10.20
08:15 Uhr
49,400 Euro
-1,600
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Dienstleistungen
Aktienmarkt
S&P MidCap 400
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