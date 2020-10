Sartorius: Gewinnsprung und angehobene Prognose beim DAX-Kandidaten

Beim Pharma- und Laborausrüster Sartorius (WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631) laufen die Geschäfte weiterhin auf Hochtouren, wie die neuesten Geschäftszahlen belegen. So legte der Umsatz im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 35 Prozent auf 623 Mio. Euro zu.

Beim operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wurde sogar ein Plus von 58 Prozent auf 195 Mio. Euro verzeichnet. Unter dem Strich wurde ein Nettogewinn von 68 Mio. Euro verzeichnet, was auf Jahressicht einen Zuwachs von 75 Prozent bedeutete.

Starker Ausblick

Wegen der guten Geschäftsentwicklung vor allem mit der Biopharma-Industrie werden die Niedersachsen nun auch noch etwas zuversichtlicher für das Gesamtjahr. So dürften die Erlöse am oberen Ende oder sogar leicht über der zuletzt avisierten Spanne zwischen 22 und 26 Prozent liegen, erklärte der im MDAX und im TecDAX notierte Konzern am Dienstag in Göttingen. Die um Sondereffekte bereinigte operative Marge des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen wird nun bei 29,5 Prozent und damit einen Prozentpunkt höher als zuvor erwartet.

Den vollständigen Artikel lesen ...