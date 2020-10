Mumm kompakt - Wirtschaftliche Erholung am seidenen Faden

Derzeit belasten vor allem die in vielen Regionen wieder steigenden Corona-Infektionszahlen die Zuversicht der Anleger. Sollte sich diese Dynamik nicht zeitnah legen, steigt die Wahrscheinlichkeit erneuter größerflächiger Lockdowns, wodurch auch wirtschaftlich Rückschläge drohen.

Aktuell befindet sich nur China weiter auf einem klaren Erholungspfad. So stieg das Wachstum des BIP im dritten Quartal auf 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Zu den weiteren Perspektiven in Deutschland geben in dieser Woche der GfK-Konsumklimaindex sowie der ifo-Geschäftsklimaindex Aufschluss. Es werden kaum Veränderungen erwartet, so dass eine Abflachung der wirtschaftlichen Erholung in den kommenden Monaten deutlich wird.

