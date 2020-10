Nach mehr als einem halben Jahr Corona-Krise haben sich die Pensionsvermögen der DAX- und MDAX-Unternehmen im dritten Quartal wieder stabilisiert. Schrumpfte das sog. Planvermögen Ende März noch auf 280,4 Mrd. Euro, lag dieses Ende September mit 298,0 Mrd. Euro schon wieder nahe dem 2019er-Ultimo von 302,5 Mrd. Euro. Im selben Zeitraum erholte sich auch der Ausfinanzierungsgrad von 69,2% per Ende 2019 über 64,5% (Q1) auf aktuell 67,4%. Dies zeigt eine aktuelle Auswertung der Berater von Willis Towers Watson (WTW).Hierbei beobachten die WTW-Experten unterschiedliche Entwicklungen in den einzelnen Anlageklassen wie auch eine zunehmende Bedeutung von Investments in alternative Anlageformen. Der für die Unternehmen maßgebliche Rechnungszins ...

Den vollständigen Artikel lesen ...