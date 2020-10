Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank engagiert sich im Bereich des intermodalen Güterverkehrs und finanziert den Aufbau eines Güterwaggonportfolios für das neu gegründete Unternehmen MFD Rail, einer neuen europäischen Plattform zur Vermietung von Güterwaggons für den kombinierten Ladungsverkehr. Die Finanzierung umfasst eine Fazilität in Höhe von insgesamt 105 Mio. EUR plus einer zusätzlichen Akkordeon Fazilität von bis zu 100 Mio. EUR.Der intermodale Güterverkehr ist ein dynamisch wachsendes Segment im Schienengüterverkehr in Europa. Durch die Verknüpfung verschiedener Verkehrsträger mit dem Schienentransport lassen sich Warenströme wirtschaftlich und vor allem umweltfreundlich bewältigen. Der intermodale Güterverkehr hat sich als Alternative zum Straßengüterverkehr auf langen Strecken erwiesen, die Marktanteile steigen stetig an. MFD Rail unterstützt die European Rail Freight Vision 2030 der Rail Freight Forward Initiative, die einen Anstieg des Schienentransports im europäischen Güterverkehr auf 30 Prozent bis 2030 als Ziel formuliert (derzeit rund 18 Prozent). Durch die Wahl des Schienentransports im Hauptlauf, kann der der CO2-Ausstoß deutlich verringert werden: So erzeugt der Schienengüterverkehr 6-mal weniger Kohlenstoffdioxid pro transportierte Tonne und gefahrenen Kilometer als LKWs.Oaktree beteiligt sich zusammen mit dem Management Team an dem neu gegründeten Schweizer Unternehmen, mit dem Ziel, MFD Rail in den nächsten Jahren zu einem der führenden Intermodal-Waggonvermieter in Europa aufbauen."Wir begleiten die Gründer von MFD Rail seit Beginn und freuen uns sehr, dass wir durch die frühzeitige Unterstützung in führender Rolle an dieser Finanzierung mitwirken können", erläutert Andreas Ufer, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Gemeinsam mit unseren Partnern fördern wir die Verlagerung von Güterverkehr auf die Schiene - und unterstützen damit ganz wesentlich klimafreundliche Transportinfrastruktur.""MFD Rail ist sehr stolz auf die entwickelte Finanzierungspartnerschaft mit der KfW IPEX-Bank und Oaktree, einer der renommiertesten Partner im Bereich Fremdkapitalgeber und Private Equity sowie beide profunde Kenner der Eisenbahnbranche", ergänzt Markus Basler, CFO der MFD Rail Gruppe. "Als Start-up Unternehmen sind wir somit bestens kapitalisiert. Dies untermauert nicht nur unsere ambitiösen Wachstumspläne, sondern ermöglicht sie auch erst."Die KfW IPEX-Bank agiert als Sole Arranger, Facility Agent, Security Agent und Hedging Bank für die Finanzierung.Pressekontakt:KfW IPEX-Bank GmbH, Palmengartenstraße 5-9, 60325 FrankfurtE-Mail: dela.strumpf@kfw.deTel. 069 7431-2984, Fax: 069 7431-9409E-Mail: Presse.IPEX@kfw.de,Internet: www.kfw-ipex-bank.deOriginal-Content von: KfW IPEX-Bank, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69662/4738798