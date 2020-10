DJ Schweden schließt Huawei und ZTE von kritischer 5G-Infrastruktur aus

Von Dominic Chopping

STOCKHOLM (Dow Jones)--Die chinesischen Telekommunikationsausrüster Huawei und ZTE kommen in kritischen Bereichen des schwedischen Mobilfunknetzes nicht zum Zuge. Die Post- und Telekommunikationsbehörde des Landes (PTS) hat nach Konsultationen mit Armee und Sicherheitspolizei entschieden, die Nutzung von Produkten der beiden Konzerne in der kritischen 5G-Netzwerkinfrastruktur zu blockieren.

Die PTS hat vor über einem Jahr im Vorfeld des Ausbaus der Mobilfunknetze der nächsten Generation mit der Sicherheitsüberprüfung der Netze und Dienstleistungen begonnen. Sie hat nun vier Unternehmen für die Teilnahme an der 5G-Spektrumsauktion zugelassen und Bedingungen für die Ausrüstung festgelegt, die diese für zentrale Funktionen nutzen.

Produkte von Huawei und ZTE dürfen bei Neuinstallationen in zentralen Funktionen nicht genutzt worden. Bereits bestehende Produkte der beiden Konzerne in diesen Bereichen dürfen spätestens bis am 1. Januar 2025 nicht mehr verwendet werden.

