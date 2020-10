Boreal Metals Corp. gab gestern bekannt, dass es eine Namensänderung durchführen wird. In deren Rahmen soll der Namen des Unternehmen zu Norden Crown Metals Corp. geändert werden.



Der neue Name soll die neue Unternehmensstrategie des Managements widerspiegeln, mit Fokus auf der Exploration von Edel- und Basismetallen im "Norden" Skandinaviens. Das Ticker-Symbol des Unternehmens an der TSX-V wird sich zu "NOCR" ändern. Die Änderung soll zum 21. Oktober erfolgen.



