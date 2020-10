Ludwigshafen (ots) - Die BKK Pfalz positioniert sich mit einer Innovation als Vorreiter unter den gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland. Mit der VitaBuddy-App unterstützt sie ihre Versicherten bei der ganzheitlichen Gesundheitsvorsorge. Die App ist für Versicherte der BKK Pfalz kostenlos in allen gängigen App Stores verfügbar. Bei der Nutzung werden keine Daten an die BKK Pfalz weitergegeben.Wer hat sich nicht schon einen jederzeit verfügbaren Ratgeber gewünscht, wenn im Alltag mal wieder die körperliche oder geistige Frische fehlt? Wer wäre nicht dankbar zu wissen, ob ein Diabetesrisiko besteht, oder zu erfahren, wann man mit einer Darmkrebsvorsorge beginnt? Die BKK Pfalz hat hierfür als eine der ersten Krankenkassen eine ebenso komfortable wie überzeugende Lösung zur Hand: die App VitaBuddy.Mit VitaBuddy hilft die freundliche Familienkasse ihren Versicherten, neben ihrer körperlichen auch ihre mentale Gesundheit zu ergründen und zu verbessern. "Etwas erreichen zu wollen, ist das eine. Zu wissen, wie das gelingt, ist das andere. Genau das leistet unsere VitaBuddy-App, sobald es um die Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer Nutzer geht", zeigt sich Andreas Lenz, Vorstandsvorsitzender der BKK Pfalz, überzeugt. "Mit VitaBuddy geben wir unseren Versicherten einen praktischen und zeitgemäßen Wegbegleiter an die Hand. Die App macht es denkbar einfach, mehr über seinen individuellen Gesundheitszustand zu erfahren und diesen dann schrittweise zu verbessern."Wie in einem Cockpit navigieren die Nutzer der App durch die vier Welten Geist, Herz, Aktivität & Gewicht sowie Schlaf. Im Gegensatz zu herkömmlichen Gesundheitsapps liegt der Fokus bei VitaBuddy darauf, die vom Nutzer eingegebenen Daten zu analysieren. Anschließend vermittelt die App, was die Ergebnisse für die eigene Gesundheit bedeuten. Die Versicherten der BKK Pfalz erhalten damit einen ganzheitlichen Einblick in ihren Körper und Geist. Andreas Lenz: "VitaBuddy soll ein richtiger Feelgood-Buddy fürs Leben sein, der unseren Versicherten als vertrauensvoller Helfer zur Seite steht: clever, lustig und immer dabei."VitaBuddy steht im Apple App Store und in Google Play zum Download bereit. Die App lässt sich mit der Apple Watch, Fitbit und Garmin-Geräten synchronisieren, kann aber auch ohne ein solches Gerät genutzt werden. Die von der App gesammelten Daten verbleiben in der App und gehen nicht an die BKK Pfalz. Für ein komfortables Log-in und eine kostenlose Nutzung der App stellt die BKK Pfalz den Entwicklern der App anonymisierte Versicherungsnummern bereit, sodass auch in dieser Hinsicht der Datenschutz gewahrt bleibt.Eine Krankenkasse geht neue WegeDie BKK Pfalz verfolgt das Ziel, ihren Mitgliedern einen fortschrittlichen Rundum-Service zu bieten. So steht Besuchern der Homepage seit diesem Jahr mit Lubo ein Chatbot zur Verfügung. Er tritt mit den Besuchern der Internetseite in Kontakt und beantwortet Fragen zu vielen verschiedenen Themen. Mit der VitaBuddy-App bietet die BKK Pfalz ihren Versicherten nun einen digitalen Begleiter für deren Alltag. Die App hilft, das Gesundheitsbewusstsein der Nutzer zu schärfen, und zeigt auf, wie sie ihr Wohlbefinden verbessern können.Zur Realisierung der App holte sich die BKK Pfalz fachkundige Unterstützung an Bord. HeadUp Systems GmbH, internationaler Spezialist für digitales Gesundheitsmanagement, sorgte für die technische Realisierung der App. HeadUp entwickelt international evidenzbasierte Inhalte und Funktionen. Dabei kooperiert das Unternehmen mit führenden wissenschaftlichen und akademischen Beratern. Durch diese Zusammenarbeit werden die klinische Qualität und Wirksamkeit der Anwendung sowie deren Aktualität sichergestellt. Die Content Marketing Spezialisten der Profilwerkstatt aus Darmstadt steuerten das Logo zur App bei.Weitere Infos zu VitaBuddy finden Sie hier:https://www.bkkpfalz.de/vitabuddy (https://smoton.com/f5qd867b-h6qdxvoz-rhmoqtc6-ydf)VitaBuddy im App-Store:https://play.google.com/store/apps/details?id=de.bkkpfalz.vitabuddy (https://smoton.com/f5qd867b-h6qdxvoz-t5txp5wz-rvg)https://apps.apple.com/de/app/vitabuddy/id1531454236 (https://smoton.com/f5qd867b-h6qdxvoz-t5txp5wz-rvg)Die BKK Pfalz ist eine bundesweit geöffnete gesetzliche Krankenkasse mit Sitz in Ludwigshafen und besteht seit 1923. Rund 400 Mitarbeiter betreuen rund 170.000 Versicherte.Pressekontakt:Martina Stamm, Leiterin Unternehmenskommunikation,mstamm@bkkpfalz.de, Tel: 0621-68559120Original-Content von: BKK Pfalz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103470/4738864