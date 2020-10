Am gestrigen Handelstag sind die Papiere von Epigenomics um satte 75% eingebrochen Das Biotech-Unternehmen Epigenomics verkündete in der Nacht von Freitag auf Samstag sehr schlechte Nachrichten. Es erhielt eine negative NCD-Erstattungsempfehlung für den Darmkrebs-Screening-Test Epi proColon von den US-amerikanischen staatlichen Zentren für Krankenversicherungen und Medicaid Services (CMS). Die Aktie brach zusammen und Investoren flohen in Scharen ...

