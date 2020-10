DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

USU Software AG: Kanadische Bank entscheidet sich für Software Asset Management von Aspera



20.10.2020 / 11:00

Effizienzsteigerung durch den Einsatz einer automatisierten Lizenzmanagement-Plattform ist wichtigstes Projektziel



Aachen - 20. Oktober 2020 - Aspera, führender Spezialist für Software Asset Management (SAM) Lösungen und Teil der USU-Gruppe, gab heute bekannt, dass ein führendes kanadisches Finanzinstitut (der "Kunde") einen 3-Jahres-Vertrag in Höhe von über 1 Million $ zur Nutzung von Aspera SmartTrack und damit verbundenen Dienstleistungen unterzeichnet hat.



Das SAM-Team des Kunden stand vor der Herausforderung, die Effizienz über mehrere Plattformen und Geschäftseinheiten hinweg durch die Einführung einer automatisierten Softwarelizenzmanagement-Lösung zu steigern. Daher entschied sich der Kunde für eine unternehmensweite SAM-Lösung, die eine vollständige und konsolidierte Übersicht über den Softwarebestand bieten würde.



"Die Zusammenarbeit mit dem SAM-Expertenteam des Kunden gestaltete sich sehr zielführend. Wir arbeiteten gemeinsam an einer Lösung, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Bank zugeschnitten war und die Effizienz steigert, die bei manuellen Prozessen schlichtweg fehlt", sagt Mel Passarelli, Präsident von Aspera.



Durch den Einsatz des Aspera-Produktportfolios und des Inhouse-Service-Teams können Kunden ihren ROI verbessern und bessere Software-Entscheidungen treffen. Aspera hat Niederlassungen in Deutschland, Frankreich, den USA und Kanada, und betreut Kunden weltweit durch ein globales Partner-Netzwerk.







Über Aspera

Aspera vereinfacht die Komplexität im Lizenzmanagement. Seit rund zwei Jahrzehnten unterstützen wir hunderte Organisationen sowie 15 der 30 größten DAX-Unternehmen dabei, die Kosten und Risiken ihrer IT-Landschaft zu bewerten. Die Lösungen im Software Asset Management umfassen alle wichtigen Hersteller, wie IBM, Microsoft, Oracle und SAP - für Desktops, Server, Cloud und mobile Anwendungen. Mit dem größten Inhouse-Expertenteam der Branche liefert Aspera Strategien für die Datenerhebung, einfache Systemintegration und einen kosteneffektiven Weg, Lizenzen zu kaufen, zu nutzen und zu optimieren.



Aspera ist Teil der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Weitere Informationen sind im Internet unter www.aspera.com verfügbar.







Kontakt



Aspera GmbH

Christoph Rösseler

Head of Marketing

Tel: +49 241 927870-3686

christoph.roesseler@aspera.com



USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

thomas.gerick@usu.com



20.10.2020

