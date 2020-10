Noch im Sommer dieses Jahres kratzte die Aktie von FMC an ihren Jahreshochs aus Februar, erreichte diese jedoch nicht vollständig und fiel zunächst in eine Konsolidierung zurück. Diese spielte sich in den letzten zwei Monaten zwischen den Kursmarken von 70,00 und grob 74,00 Euro sowie einer ausgeprägten Rechteckkonsolidierung ab. Nach dem letzten gescheiterten Anstiegsversuch über die obere Begrenzung zu Beginn dieses Monats schmissen Käufer jedoch das Handtuch, das Papier setzte erneut auf 70,00 zurück. Im heutigen Handelsverlauf wurde aber der Verkaufsknopf gedrückt, FMC rutschte unter das äußerst wichtige Unterstützungsniveau des 61,8 % Fibonacci-Retracements sowie der Marke von 70,00 Euro ab und tendiert nun gen Süden. Damit deutet sich eine zweite große Verkaufswelle an, von derer nun über entsprechende Short-Positionen profitiert werden kann.

Support verlassen ...

