DGAP-Ad-hoc: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Prognose

KION Group quantifiziert Prognose für das Geschäftsjahr 2020



20.10.2020 / 11:38 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 KION Group quantifiziert Prognose für das Geschäftsjahr 2020 Frankfurt/Main, 20. Oktober 2020 Der Vorstand der KION GROUP AG hat heute beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zu quantifizieren. Er erwartet derzeit für den Konzern der KION GROUP AG sowie für die Segmente Industrial Trucks & Services und Supply Chain Solutions für das Geschäftsjahr 2020 Kennzahlen in den folgenden Bandbreiten: Prognose 2020 von Prognose 2020 bis IST GJ 2019 KION Group Auftragseingang: 8.900 Mio. € 9.600 Mio. € 9.112 Mio. € Umsatzerlöse: 7.850 Mio. € 8.450 Mio. € 8.807 Mio. € EBIT bereinigt: 465 Mio. € 545 Mio. € 851 Mio. € Free Cashflow: 50 Mio. € 150 Mio. € 568 Mio. € ROCE: 5,2 % 6,2 % 9,7 % Prognose 2020 von Prognose 2020 bis IST GJ 2019 Segment Industrial Trucks & Services (*) Auftragseingang: 5.500 Mio. € 5.800 Mio. € 6.330 Mio. € Umsatzerlöse: 5.450 Mio. € 5.750 Mio. € 6.410 Mio. € EBIT bereinigt: 265 Mio. € 305 Mio. € 695 Mio. € Prognose 2020 von Prognose 2020 bis IST GJ 2019 Segment Supply Chain Solutions (*) Auftragseingang: 3.400 Mio. € 3.800 Mio. € 2.771 Mio. € Umsatzerlöse: 2.400 Mio. € 2.700 Mio. € 2.379 Mio. € EBIT bereinigt: 235 Mio. € 275 Mio. € 228 Mio. € (*) Die Angaben für die Segmente Industrial Trucks & Services und Supply Chain Solutions beinhalten auch konzerninterne segmentübergreifende Auftragseingänge, Umsatzerlöse und EBIT-Effekte. Angesichts der aus der Entwicklung der Corona-Pandemie resultierenden Risiken bestehen weiterhin erhebliche Unsicherheiten in der Beurteilung der Geschäftsentwicklung des Konzerns für das verbleibende Geschäftsjahr. Ein weiterer konjunktureller Abschwung in wichtigen Absatzmärkten würde dazu führen, dass die Leistungen und Ergebnisse der KION Group wesentlich von den Prognoseaussagen abweichen. Erläuterungen und Überleitungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2019 der KION GROUP AG (abrufbar unter: https://www.kiongroup.com/de/Investor-Relations/Veröffentlichungen/) insbesondere auf den Seiten 57 ff., 69 ff. und 80. Weitere Informationen für Investoren Antje Kelbert

Senior Manager Investor Relations

Telefon +49 (0)69 201 107 346

antje.kelbert@kiongroup.com



Dana Unger

Senior Manager Investor Relations

Telefon: +49 (0)69 201 107 371

dana.unger@kiongroup.com 20.10.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de