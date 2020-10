Demelza Hays promoviert an der Universität Liechtenstein zu Kryptowährungen im Vermögensmanagement, ist Redakteurin des Crypto Research Report und Forschungsleiterin des Cointelegraph. Im Interview mit Kryptoszene.de spricht sie über die Auswirkungen des Kryptosystems auf das Fiat-Geldsystem, Bildung und aktuelle Trends in diesem Bereich. Die Kernaussagen im Überblick: Krypto-System unabhängig von politischen Notwendigkeiten Investitionen in Kryptowährungen können trotz hohem Risiko sinnvoll sein ...

