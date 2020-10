Musikvideos, Live-Shows und Charts - das ist das Konzept von Apple Music TV, das stark an das goldene Zeitalter der Musiksender im Fernsehen erinnert. Gibt es jetzt eine Renaissance? In den 90ern und Anfang der 2000er boomten Musiksender wie Viva und MTV und brachten deutsche Showgrößen wie Stefan Raab, Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf oder aber auch Comedian Oliver Pocher hervor. In den letzten Jahren wurde es jedoch ruhiger um die einstigen Lieblingssender vieler Teenies. Durch Angebote wie Youtube oder Spotify können Musik und die dazugehörigen Videos praktisch ...

