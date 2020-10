HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hugo Boss vor Zahlen von 48 auf 47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erholung des Modekonzerns werde sich noch hinziehen, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Dienstag vorliegenden Prognose. In Europa dürfte es im dritten Quartal zu einem Umsatzrückgang gekommen sein. Allerdings dürfte Boss wieder profitabel geworden sein./mf/gl



