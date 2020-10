DJ Airbus und Israel Aerospace gewinnen EU-Vertrag für maritime Luftüberwachung

Von Olivia Bugault

PARIS (Dow Jones)--Die Airbus-Tochter Airbus Defence and Space Airborne Solutions hat mit ihrem Partner Israel Aerospace Industries einen Auftrag für maritime Luftüberwachung in Europa erhalten.

Im Rahmen des Vertrags, der von der Europäischen Grenz- und Küstenschutzbehörde vergeben wurde, werden beide Unternehmen ein ferngesteuertes Flugzeugsystem in mittlerer Flughöhe betreiben, wie Airbus mitteilte.

Laut Mitteilung wird "der Service in Griechenland und/oder Italien und/oder Malta innerhalb eines Rahmenvertrages erbracht". Das Flugzeugsystem sei technisch in der Lage, "mehr als 24 Stunden in voll einsatzfähiger Konfiguration zu fliegen und ein umfassendes Echtzeit-Marinebild in geographischen Gebieten für potenzielle Überwachungsinteressen zu erstellen".

Finanzielle Details des Vertrags wurden nicht veröffentlicht.

October 20, 2020 05:43 ET (09:43 GMT)

