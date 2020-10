20.10.2020 - NEL Asa (ISIN: NO0010081235 ) hat durch die letzten Aufträge in den Niederlanden und Polen gezeigt, dass man auch ohne NIKIOLA Aufträge "reinholen" kann. Und auch in den Büchern Nel's schlummern noch Beteiligungen, deren Wert erst durch einen Börsengang richtig ermessen werden werden kann. Gestern teilte man nun bei Nel mit, dass die 19,9% Beteiligung - Everfuel, die nicht nur in Kopenhagen eine immer wichtigere Rolle als Betreiber von Wasserstofftankstellen übernehmen will, große Pläne hat (U.a. der Auftrag aus den Niederlanden kam von Everfuel). Hierzu wird Geld benötigt werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...