Märkte um 12: DAX kommt nicht vom Fleck - Starke Zahlen bei BMW

Der DAX pendelt am Dienstagmittag seitwärts und notiert damit im Bereich der 12.800er-Marke. Anleger halten sich mit Neuinvestitionen vorerst zurück. Von vielen wird befürchtet, dass die erneuten Corona-Schutzmaßnahmen in Europa die wirtschaftliche Erholung der vergangenen Monate zunichte machen könnten.

Charttechnisch zeigen die Kurspfeile für den DAX weiterhin nach oben. Im Fokus steht die 13.000er-Marke. Ein Ausbruch nach oben könnte eine neue Kurs-Rallye einleiten. Angesichts der starken Vorgaben von der Wall Street stehen die Chancen hierfür gut.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,1% 12.838 MDAX +0,5% 27.943 TecDAX -0,2% 3.146 SDAX -0,2% 12.665 Euro Stoxx 50 +0,2% 3.247

Am Dienstagmittag gab es im DAX 19 Gewinner und elf Verlierer. Am stärksten zulegen konnte die Aktie von MTU Aero Engines (WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0), die zeitweise ein Plus von über vier Prozent verzeichnete. Damit wurde die Ende September gestartete Aufwärtsbewegung fortgesetzt und ein Monatshoch markiert.

Den vollständigen Artikel lesen ...