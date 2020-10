DJ Daimler-CEO erwartet nach Boom weiteres Wachstum in China

FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler ist nach dem rasanten Wachstum des weltgrößten Automarktes in den vergangenen Monaten weiterhin optimistisch für den chinesischen Markt, insbesondere für das Premiumsegment. "Wir sehen keine Indikationen, dass das Wachstum zurückgeht, sondern dass es recht robust bleibt", sagte Daimler-CEO Ola Källenius dem Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten. "Wir erwarten in den nächsten zehn Jahren absolut gesehen nach wie vor das größte Wachstum in China."

Aber auch in reiferen Märkten wie Europa oder den USA könne der Premiumautomarkt wegen des Trends der Zunahme der oberen Mittelklasse überproportional wachsen, so Källenius. Der chinesische Markt, auf dem besonders die deutschen Premiumhersteller starke Verkäufe erzielen und Wachstumsdellen in anderen Regionen teils mehr als ausgleichen können, weise aber die größten Chancen auf. China ist wegen der rasanten Zuwächse in den vergangenen Jahren bereits mehr als doppelt so groß wie der zweitgrößte Markt (USA) für Daimler.

"Die Autodichte in China ist nach wie vor relativ gering", begründete der Daimler-Chef die zuversichtliche Prognose. Positiv sei vor allem mit Blick auf die Entwicklung der Premium-Luxusklasse das Wohlstandswachstum der oberen Mittelklasse. "Dieser Markt kommt zu uns, er bewegt sich in unsere Richtung", so Källenius.

In den vergangenen Monaten habe es eine "bemerkenswerte Erholung" gegeben, Daimler erzielte vier Monate hintereinander ein zweistelliges Absatzplus. Grund für die starke Entwicklung seien Nachholeffekte infolge der Corona-Pandemie und vor allem Stützungsmaßnahmen der Regierung.

"Eine solche Erholung gab es nicht in Europa und den USA", so Källenius. Dort liege Daimler unterhalb des Vorjahres, auch im insgesamt guten Quartal, wobei sich das Geschäft hier etwas zurück zur Normalität entwickelt habe. Insgesamt verbesserte sich die Marktlage aber.

Die Kombination des besseren Umfelds mit geringeren Kosten führe unter dem Strich zu höheren Gewinnen, erklärte Källenius und verwies auf die überraschende Vorlage von Eckzahlen für das dritte Quartal von vergangener Woche. Demnach kletterte das EBIT auf über 3 Milliarden Euro - am Markt wurden bis dato nur rund 2 Milliarden Euro erwartet. Details zur Entwicklung des Quartals versprach Källenius für diese Woche Freitag, wenn der DAX-Konzern den Quartalsbericht vorlegt.

October 20, 2020

