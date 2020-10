Der Goldpreis müht sich derzeit mit der runden Marke von 1.900 US-Dollar je Unze ab. Neben den Präsidentschaftswahlen steht insbesondere das nächste Hilfspaket für die US-Wirtschaft im Fokus. Solange wird der Dollar selbst den Takt vorgeben; und vielleicht auch der Aktienmarkt.

Aufwärtstrend ja, aber kein Ausbruch!

Der Goldpreis befindet sich nach seinem deutliche Fall unter die 1.900 Dollar-Marke Ende September weiterhin im Aufwärtstrend. Doch bisher fehlt die Kraft, um diese runde Marke nachhaltig zu überwinden. Aktuell notiert der Preis leicht darüber, nachdem man gestern schon fast bei 1.925 Dollar stand. Doch ein wieder erstarkter Dollar und schwache Börsen in New York sowie anderswo beendeten den Anstieg. Insofern sehen wir hier wieder die starke Abhängigkeit vom Greenback und den Paarlauf mit dem Aktienmarkt.

Kommt das HIlfspaket vor den Wahlen?

Allerdings dürfte neben der US-Wahl vor allem das Hilfspaket für die Wirtschaft in den kommenden Wochen im Fokus stehen. Sollten sich Demokraten und Republikaner in Washington auf ein neues Programm einigen können, dürfte das den Dollar schwächen und Gold neuen Auftrieb geben. Die Schuldenmacherei der USA, ob vor oder nach den Wahlen, wird mit hohem Tempo weitergehen. Ende September stand man bereits bei 116 Prozent des BIP, was dem höchsten ...

