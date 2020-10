Anteil von Tesla bei Elektro-Neuzulassungen in Norwegen sinkt von 16 auf 7 % Rund 60 % der in Norwegen verkauften Fahrzeuge laufen mit Strom Audi mit 7.801 Zulassungen des e-Tron an erster Stelle Global gesehen schneidet Tesla besser als Gros der Konkurrenz ab Tesla Aktien im 365-Tages-Rückblick mit Kursanstieg von 718 % 40 % mehr Zulassungen von Batterie-Elektro-PKWs innerhalb EU als im Vorjahr Norwegen gilt als Pionier in Sachen Elektromobilität: Rund 60 Prozent der dort verkauften Fahrzeuge laufen ...

