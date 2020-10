Baden-Baden (ots) - Die vierteilige Konzertreihe "Beethovens Sinfonien und ihre Vorbilder" der Schwetzinger SWR Festspiele 2020 (19.-29. Oktober) wird live im Kulturradio SWR2 und in der SWR2 App zu hören sein. Die Akademie für Alte Musik Berlin mit Konzertmeister Bernhard Forck interpretiert fünf Sinfonien Beethovens sowie Werke von Carl Philipp Emanuel Bach, Paul Wranitzky, Luigi Cherubini, Mozart u. a. Die Ausstrahlung im SWR2 Abendkonzert erfolgt ab 24. Oktober, die weiteren Termine sind am 25., 28. und 29. Oktober. Beginn ist jeweils zeitversetzt um 20 Uhr. Nach der Absage des Konzerts mit dem Artemis Quartett sendet der Südwestrundfunk (SWR) nunmehr zehn Konzerte von den Festspielen in SWR2 und ein Konzert auf SWRClassic.de. Den Auftakt macht ein Livestream mit der Klarinettistin Sabine Meyer am 22. Oktober auf SWRClassic.de (SWR2 Mittagskonzert, 26.10., 13 Uhr). Alle Konzerte sind nach der Ausstrahlung sieben Tage in der SWR2 App verfügbar.Festivalschwerpunkt im Radio und Livestream auf SWRClassic.deSWR2 vereint in einem Festivalschwerpunkt bis 30. Oktober u. a. Konzerte der Weltklasse-Quartette Belcea, Modigliani, Ébéne sowie ein von Sabine Meyer (Klarinette) zusammengestelltes Ensemble mit dem Oktett von Franz Schubert. Das Konzert mit Sabine Meyer und dem Quatuor Modigliani wird auch als Live-Videostream zu sehen sein (SWRClassic.de, 22. Oktober, 19:30 Uhr). Außerdem steht ein Klavierabend mit dem Piano-Duo GrauSchumacher auf dem Programm.Schwetzinger SWR Festspiele online und mobil hörenFestivalprogramm, Konzertvideos, Fotos: www.schwetzinger-swr-festspiele.deLivestream (22.10.) und ARTE Concerts (24. u. 25.10.): www.SWRClassic.deAlle Konzerte verfügbar bis 7 Tage nach Ausstrahlung in der SWR2 App: www.SWR2.de/appRechtefreie Pressefotos zum kostenlosen Download: www.ARD-Foto.deÜbersicht aller SWR2-Sendungen als PDF-Download, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/schwetzinger-festspiele-live-konzertePressekontakt: Oliver Kopitzke, Tel.: 07221 929 23854, oliver.kopitzke@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4739274