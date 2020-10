Bei der Weinhandelsgruppe Hawesko brummt das Geschäft. Für das Gesamtjahr 2020 wird nun ein zweistelliges Wachstum beim EBIT erwartet - trotz der möglicherweise negativen Auswirkungen durch verschärfte Corona-Maßnahmen in der Gastronomie im vierten Quartal.

Nach Angaben des Unternehmens ist der Umsatz in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) auf Basis vorläufiger Zahlen um rund 11 Prozent auf rund 415 Mio. Euro (9M 2019: 374,4 Mio. Euro) gestiegen. Noch besser sieht es beim operativen Ergebnis (EBIT) aus, das sich auf 21 bis 22 Mio. Euro mehr als verdoppelt hat (9M 2019: 9,5 Mio. Euro). Hintergrund dieser Entwicklung ist der starke Zuwachs in den Bereichen E-Commerce und Retail. Erholungstendenzen waren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...