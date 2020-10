e-troFit, Spezialist für die Umrüstung von Dieselbussen auf Elektroantrieb, bringt in den kommenden zwei Jahren weitere serienreife Elektrifizierungslösung für Bestandsnutzfahrzeuge heraus. Dabei wird es sich um Retrofitting-Kits für die "in Europa verbreitetsten Modelle" handeln. Im September hatte e-troFit den ersten, über ein Serien-Kit umgerüsteten Bus in Landshut übergeben. Es handelte sich um ...

