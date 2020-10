Die Produkte des Konsumgüterherstellers Procter & Gamble sind in Zeiten der Corona-Pandemie weiter stark gefragt. Nach einem robusten Wachstum im ersten Quartal des am 30. September geendeten ersten Geschäftsquartals erhöhte der Konzern am Dienstag die Aussichten für das Gesamtjahr. Die Aktie legt zu.Die Erlöse stiegen im Berichtszeitraum um neun Prozent auf 19,3 Milliarden Dollar, wie der Hersteller von Marken wie Braun, Pampers oder Ariel in Cincinnati bekanntgab. Das Wachstum aus eigener Kraft ...

