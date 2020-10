Wasserstoff oder Batterie? Diese Frage stellt sich nicht nur beim Auto der Zukunft, sondern auch bei Solar-Speicherlösungen für den Hausgebrauch. Zwar erlöst Tesla rund 90 Prozent mit Autos, doch die Energiesparte mit der Speicherlösung Powerwall wird immer wichtiger.Und der Kampf um den Milliardenmarkt nimmt Fahrt auf. Bloomberg berichtet heute von einem neuen "Tesla-Rivalen, der Wasserstoff in unsere Häuser bringen will." Das System sei so groß wie die Powerwall, doch könnte bis zu drei Mal so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...