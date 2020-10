DJ Grenke: Bisher keine größeren Auffälligkeiten bei Sonderprüfungen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Grenke AG hat ein positives Zwischenfazit der Überprüfung des Geschäftsmodells und der Geschäftsorganisation durch Wirtschaftsprüfer gezogen. Zum derzeitigen Stand seien keine wesentlichen Auffälligkeiten im Geschäftsmodell und der Geschäftsorganisation erkennbar, teilte der Leasinganbieter mit. "Ich bin zuversichtlich, dass alle Untersuchungen schnellstmöglich abgeschlossen werden", sagte Grenke-CEO Antje Leminsky.

Die Anzahl der Rechtsfälle bewege sich - gemessen am Geschäftsvolumen wie auch an der Anzahl der Transaktionen des kleinteiligen Mengengeschäfts - auf niedrigem Niveau, geht aus der Einschätzung des Vorstand und des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats auf Basis erster Zwischenergebnisse und der laufenden Statusmitteilungen der beauftragten Prüfer hervor.

"Wir wollen den finalen Prüfungsergebnissen nicht vorgreifen. Wir werden daher erst abschließend darüber berichten, wenn die Ergebnisse validiert und belegt wurden", wird Grenke-Vorstandsmitglied Sebastian Hirsch in der Mitteilung zitiert. "Gleichzeitig möchten wir aber über den derzeitigen Stand informieren." Überdies prüfe der Konzern selbst verschiedene Optionen für eine Weiterentwicklung des Franchisemodells. Hier wolle man "schnell" vorankommen.

Grenke ist dem Angriff eines Leerverkäufers ausgesetzt, der in zahlreichen Kritikpunkten die Bilanz und Konzernstruktur des Leasingunternehmens in Frage stellt. Grenke weist die Vorwürfe zurück und hat umfangreiche Prüfungen in Auftrag gegeben.

October 20, 2020 08:03 ET (12:03 GMT)

