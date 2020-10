STUTTGART (dpa-AFX) - Der Büromöbelhändler Takkt traut sich nach einem etwas stabileren dritten Quartal wieder eine konkretere Jahresprognose zu. Der Umsatz dürfte von 1,2 Milliarden Euro im Vorjahr auf rund 1,05 Milliarden Euro zurückgehen, teilte der SDax -Konzern am Dienstag in Stuttgart mit. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erwartet das Management zwischen 85 und 95 Millionen Euro nach rund 150 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Um Sonder- und Einmaleffekte bereinigt geht Takkt von rund 95 bis 105 Millionen Euro operativem Ergebnis und einer Marge von knapp 10 Prozent aus. Bisher hatte Takkt wegen der Corona-Pandemie lediglich einen bedeutenden Rückgang von Umsatz und Ergebnis in Aussicht gestellt. Die Aktie fiel nach der Ankündigung um knapp 2 Prozent.

Im dritten Quartal erzielte Takkt nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 270 Millionen Euro und ein operatives Ergebnis (Ebitda) nach Einmalkosten von 22 Millionen Euro. Beim Umsatz bedeutete das um Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe bereinigt ein Minus von 12 Prozent. Im ersten Halbjahr waren die Erlöse auf dieser Basis noch um 15,6 Prozent zurückgegangen. Die Details zum dritten Quartal legt Takkt am 29. Oktober vor./men/fba