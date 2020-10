Erfurt (ots) - Der 18. Junior Eurovision Song Contest wird am 29. November 2020 in Warschau ausgetragen und Deutschland ist zum ersten Mal mit dabei. Das Motto des Junior ESC ist in diesem Jahr "Move the world!" - Beweg die Welt!". Die 13-jährige Berlinerin Susan geht mit der Ballade "Stronger With You" für Deutschland an den Start. Weiterführende Informationen zum Programm rund um den Junior ESC finden Sie im beigefügten PDF.Weitere Informationen zum "Junior Eurovision Song Contest" finden Sie auf kika.de (http://www.kika.de) und in der KiKA-Presselounge auf kika-presse.de (http://www.kika-presse.de).Pressekontakt:Barbarella Entertainment GmbHAachener Str. 2650674 KölnAnsprechpartner: Christian EsserTelefon: +49 221 951590 0E-Mail: christian.esser@barbarella.deWeitere Informationen:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4739372