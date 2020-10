B2Broker, ein führender Liquiditätsgeber und Technologieanbieter im Bereich der Lösungen für die Devisen- und Kryptobranche, freut sich, seine neue Website und sein neues Firmenbranding vorstellen zu können. Diese erste größere Aktualisierung der Webseite und der Corporate Identity des Unternehmens geht mit seinen Plänen einher, sich im Zuge seiner Expansion als führender globaler Anbieter in seinem Genre zu positionieren, der bis heute über 200 institutionelle Kunden gewonnen hat.

Screenshot from the new website showing B2Broker Forex Liquidity Solutions (Photo: Business Wire)