Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt und im Streit um das drigend benötigte Covid-19-Hilfspaket nähern sich Republikaner und Demokraten am Dienstag wieder etwas an. Zusätzlich positive Impulse bezieht die Wall Street am Morgen (Ortszeit) von starken Q3-Zahlen des Konsumgüterriesen Procter&Gamble und des Versicherers Travelers. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

