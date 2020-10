20. Oktober 2020, Vancouver, British-Columbia - FIORE GOLD LTD. (TSXV: F) (OTCQB: FIOGF) ("Fiore" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fiore-gold-ltd/) freut sich, vorläufige Produktionsergebnisse für das vierte Finanzquartal ("Q4") des Unternehmens und das gesamte Finanzjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, für seinen Tagebau Pan in White Pine County, Nevada, bekannt zu geben.

Betriebs-Highlights

(alle Angaben in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben)

- Ganzjährige Goldproduktion von 46.031 Unzen, ein Anstieg von 11% im Vergleich zum Vorjahr und innerhalb der Prognose von 45.000-48.000 Unzen

- Q4 Goldproduktion von 12.432 Unzen

- Ganzjährige Goldverkäufe von 46.334 Unzen Gold zu einem durchschnittlich realisierten Preis von $1.681 pro Unze

- Q4-Verkäufe von 12.455 Unzen Gold zu einem durchschnittlich realisierten Preis von $1.920 pro Unze

- Schlussbestand Barmittel in Höhe von 23,2 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 5,9 Millionen US-Dollar im Vergleich zu unseren zuletzt gemeldeten Barmitteln zum 30. Juni 2020 und ein signifikanter Anstieg von 15,9 Millionen US-Dollar im Vergleich zum 30. September 2019

- Ganzjährige Produktion von 14.961 Tonnen Erz pro Tag mit einem Abraumverhältnis von 1,5 und einem Gehalt von 0,015 Unzen/Tonne, alle Zahlen innerhalb oder besser als der Vorgaben

- Im 4. Quartal wurde eine Erzproduktion von 15.489 Tonnen pro Tag abgebaut, wobei das Stripping-Verhältnis auf 1,1 und der Gehalt auf 0,015 Unzen/Tonne gesenkt wurde.

- Erztonnen besser abgebaut als geplant, hauptsächlich aufgrund positiver Erzausbringung

- 297.672 Arbeitsstunden im Finanzjahr 2020 mit null Arbeitsunfällen mit Ausfallzeiten

- Unser Betriebsteam in Pan erhielt von der Nevada Mining Association zum fünften Mal in Folge den Small Mine Safety Award

- Abschluss des Übergangs von Run of Mine ("ROM") zur Platzierung von zerkleinertem Erz

- Der Bergbau wurde in Nevada zu einem wesentlichen Geschäftsbereich erklärt, und die Pan Mine arbeitet weiterhin mit strengen Protokollen, die sich auf den Schutz der Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter konzentrieren.

- Bisher keine gemeldeten Fälle von COVID-19 bei unseren Mitarbeitern oder Auftragnehmern

Höhepunkte des organischen Wachstums

- Bei Gold Rock wurden am 9. April die Ergebnisse einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung ("Preliminary Economic Assessment", PEA) veröffentlicht, die eine positive Wirtschaftslage mit Möglichkeiten zur weiteren Wertsteigerung belegen. Der entsprechende technische Bericht wurde am 13. Mai eingereicht.

- Darüber hinaus haben wir bei Gold Rock ein Programm zur Erweiterung der Ressourcen sowie metallurgische, geotechnische und Verwerfungsbohrungen zur Unterstützung einer Machbarkeitsstudie initiiert.

- Abschluss auf Pan eines Explorationsbohrprogramm auf 21.741 Metern (71.330 Fuß), wobei ein Ressourcen-Update und ein neuer Lebenszyklus des Minenplans in Vorbereitung ist

- Golden Eagle ist unser Projekt im Staat Washington, USA, veröffentlichte eine Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 mit einer gemessenen und angezeigten Ressource von 2,0 Millionen Unzen.

Tim Warman, CEO von Fiore, kommentierte: "Angesichts der Herausforderungen, die das COVID-19 mit sich bringt, sind die Leistungen der Pan Mine besonders bemerkenswert. Während die Sicherheit der Mitarbeiter an erster Stelle stand, konnte Pan erfolgreich einen neuen Jahresrekord in der Goldproduktion aufstellen, als die Vorteile des Übergangs zur Zerkleinerung offensichtlich wurden. Gleichzeitig haben wir uns weiterhin auf unsere Unternehmenswachstumsziele konzentriert und sinnvolle Schritte unternommen, um alle drei Anlagen voranzubringen. Mit einer robusten PEA und Anlagen, die bereits in Gold Rock in Betrieb sind, freuen wir uns darauf, die Machbarkeitsstudie bis 2021 voranzutreiben. Bei Golden Eagle haben wir ein positives Ressourcen-Update herausgegeben und hoffen, dieses übersehene Asset mit anderen Partnern in der Region voranzubringen. Und mit unserem erfolgreichen Bohrprogramm bei Pan unternehmen wir weiterhin konkrete Schritte zur Erreichung unseres Ziels, Pan und Gold Rock gemeinsam zu betreiben und damit den einzigen inländischen 100%igen US-Goldproduzenten mit mehreren Anlagen zu erschaffen. "

Technische Offenlegung

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen bezüglich der Grundstücke von Fiore Gold wurden von J. Ross MacLean (MMSA), Chief Operating Officer von Fiore Gold und eine "Qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101, genehmigt.

Unternehmensstrategie

Unsere Unternehmensstrategie besteht darin, Fiore Gold zu einem Goldproduzenten mit 150.000 Unzen pro Jahr auszubauen. Um dies zu erreichen, haben wir die Absicht:

- die Goldproduktion in der Pan Mine weiter steigern und gleichzeitig die Ressourcen- und Reservenbasis erhöhen

- die Entwicklung des nahe gelegenen Gold Rock Projekts voranzutreiben

- zusätzliche Produktionsanlagen oder produktionsnahe Anlagen erwerben, um unsere bestehenden Operationen zu ergänzen

Im Namen von FIORE GOLD LTD.

"Tim Warman"

CEO

Kontakt:

info@fioregold.com

1 (416) 639-1426

www.fioregold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" (gemäß der Definition der geltenden Wertpapiergesetze), die auf den besten Schätzungen, Annahmen und aktuellen Erwartungen des Managements basieren. Solche Aussagen beinhalten, sind jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen hinsichtlich , Erwartungen hinsichtlich der zukünftigen Leistung der Pan-Mine, vorläufige Betriebsergebnisse, die noch nicht im Jahresfinanzbericht des Unternehmens veröffentlicht wurden, Ergebnisse des Bohrprogramms in der Pan-Mine, erwartete Aktualisierung der Ressourcen der Pan-Mine und Lebensdauer des Minenplans, Wirksamkeit der Protokolle als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie-Schätzungen, Erwartungen und Wirtschaftlichkeit in der PEA Gold Rock, Pläne einer Machbarkeitsstudie für das Projekt Gold Rock, den erwarteten Zeitplan für eine Machbarkeitsstudie bei Gold Rock, die Erwartungen hinsichtlich der Produktion beim Projekt Gold Rock, die Ressourcenschätzung von Golden Eagle, die Erwartungen, dass Golden Eagle gemeinsam mit anderen Partnern in diesem Gebiet die Goldproduktion bei der Pan Mine steigern und gleichzeitig die Ressourcen- und Reservenbasis erhöhen wird, die Exploration und Erschließung des Projektes Gold Rock vorantreiben, das Ziel verfolgen, ein Produzent mit 150.000 Unzen zu werden, zusätzliche Produktions- oder produktionsnahe Vermögenswerte zu erwerben, sowie andere Aussagen, Schätzungen oder Erwartungen. Oft, aber nicht immer, können diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie wie "erwartet", "erwartet", "budgetiert", "Ziele", "Prognosen", "beabsichtigt", "antizipiert", "geplant", "schätzt", "zielt", "wird", "glaubt", "Projekte" und ähnliche Ausdrücke (einschließlich negativer Abweichungen) identifiziert werden, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterworfen, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Fiore Gold liegen. Diese Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse gelesen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Aussagen sowie auf einer Reihe von Annahmen, die vom Unternehmen getroffen wurden, und auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen und sich unter anderem auf voraussichtliche geologische Formationen, potenzielle Mineralisierungen, zukünftige Explorations- und/oder Erschließungspläne sowie die potenzielle zukünftige Produktion beziehen, die Fähigkeit, Genehmigungen für zukünftige Operationen, Bohraussetzungen und Explorationsbudgets sowie die zeitliche Planung der Ausgaben zu erhalten, die alle bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Fiore Gold erheblich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden . Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen vorausblickenden Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Leistung der Pan Mine, Risiken im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie, einschließlich Regierungsbeschränkungen, die sich auf unseren Betrieb auswirken, Risiken, die die Pandemie für unsere Belegschaft darstellt, Auswirkungen des Virus auf die Fähigkeit, Dienstleistungen und Materialien von unseren Zulieferern und Auftragnehmern zu erhalten, sowie Risiken im Zusammenhang mit der begrenzten Betriebsgeschichte des Unternehmens; Risiken in Bezug auf den internationalen Betrieb; Risiken in Bezug auf die allgemeine Wirtschaftslage, die tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen oder zukünftigen Explorationsaktivitäten, unvorhergesehene Rekultivierungsausgaben; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Fluktuationen der Preise für Metalle einschließlich Gold; Wechselkursschwankungen; Erhöhungen der Marktpreise für Bergbau-Verbrauchsmaterialien; mögliche Schwankungen der Erzreserven, des Erzgehalts oder der Förderraten; Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Interpretation von Bohrergebnissen, Testergebnissen und der Schätzung von Goldressourcen und -reserven; Versagen von Anlagen, Ausrüstungen oder Verfahren, die nicht wie erwartet funktionieren; die Möglichkeit, dass Kapital- und Betriebskosten höher sein könnten als derzeit geschätzt; die Möglichkeit von Kostenüberschreitungen oder unvorhergesehenen Ausgaben in den Arbeitsprogrammen; Verfügbarkeit von Finanzierungen; Unfälle, Arbeitsstreitigkeiten, Rechtsstreitigkeiten, Ansprüche und Beschränkungen der Versicherungsdeckung und andere Risiken der Bergbauindustrie; Verzögerungen bei der Fertigstellung von Explorations-, Erschließungs- oder Bautätigkeiten; die Möglichkeit, dass erforderliche Genehmigungen nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht erteilt werden; Änderungen der nationalen und lokalen Regierungsbestimmungen für den Bergbaubetrieb, der Steuerbestimmungen und -vorschriften sowie der politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in den Ländern, in denen Fiore Gold tätig ist, und andere Faktoren, die in den von Fiore Gold bei den kanadischen Wertpapierbehörden im Rahmen seines Profils auf www.sedar.com in Bezug auf die Risiken, die Fiore Gold und sein Geschäft betreffen. Obwohl Fiore Gold versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in vorausblickenden Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen und in die Zukunft gerichteten Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments gemacht und sind in ihrer Gesamtheit durch diese Vorsichtserklärung eingeschränkt. Fiore lehnt jede Verpflichtung ab, solche Faktoren zu revidieren oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Revisionen der hierin enthaltenen vorausblickenden Aussagen oder vorausblickenden Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Dementsprechend sollten die Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen setzen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Englische OriginalmeldungDie übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:Übersetzung

