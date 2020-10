Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv An der Wall Street ist in dieser Woche einiges geboten. Die Bilanzsaison nimmt immer mehr Fahrt auf. Die ersten Schwergewichte haben heute bereits Zahlen vorgelegt. Das Zünglein an der Waage spielt aber weiter die Politik. Bei den Einzelthemen geht es heute um Microsoft, Procter & Gamble, Crocs, Moderna, The GEO Group und Netflix. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Johanna Krämer, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.