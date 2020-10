DGAP-Ad-hoc: SAF-HOLLAND SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

SAF-HOLLAND SE: Bereinigte EBIT-Marge mit 6,4 Prozent für das dritte Quartal 2020 deutlich besser als der Wert des Vorjahresquartals - Ausblick für das Gesamtjahr zunächst unverändert



20.10.2020 / 15:54 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



SAF-HOLLAND SE: Bereinigte EBIT-Marge mit 6,4 Prozent für das dritte Quartal 2020 deutlich besser als der Wert des Vorjahresquartals - Ausblick für das Gesamtjahr zunächst unverändert

Bessenbach, 20. Oktober 2020. Die SAF-HOLLAND SE, einer der weltweit führenden Zulieferer von Trailer- und Truckkomponenten, hat auf Grundlage der vorläufigen Zahlen im dritten Quartal 2020 bei einem Konzernumsatz von etwas mehr als 232 Mio. Euro (Vorjahr 313,2 Mio. Euro) eine bereinigte EBIT-Marge von 6,4 Prozent erreicht und damit den Wert des Vorjahresquartals aus der Vor-Coronazeit von 5,4 Prozent deutlich übertroffen. Das absolute bereinigte EBIT hat sich aufgrund des deutlichen Umsatzrückgangs gegenüber dem Vorjahresquartal von 17,0 Mio. Euro auf 14,9 Mio Euro vermindert.

Die positive Entwicklung der bereinigten EBIT-Marge beruht in erster Linie auf dem konjunkturunabhängigeren und margenstarken Ersatzteilgeschäft sowie auf signifikanten Einsparungen bei den Vertriebs- und Verwaltungskosten.

Vor dem Hintergrund der zuletzt deutlich angestiegenen COVID-19-Infektionszahlen unterliegt die Geschäftsentwicklung des vierten Quartals erheblichen Unwägbarkeiten, so dass der Vorstand der SAF-HOLLAND SE entschieden hat, den Ausblick für das Gesamtjahr 2020 derzeit nicht anzupassen. Sollte sich jedoch die in den letzten Wochen eingetretene Erholung des Geschäftsumfeldes fortsetzen, wäre auch eine bereinigte EBIT-Marge oberhalb der aktuell erwarteten Spanne von 3 bis 5 Prozent möglich.

SAF-HOLLAND veröffentlicht die vollständige Quartalsmitteilung zum 30. September 2020 am 18. November 2020. Kontakt:

Michael Schickling

Leiter Investor Relations und Unternehmenskommunikation

SAF-HOLLAND SE

Hauptstraße 26

63856 Bessenbach

Phone +49 6095 301-617

michael.schickling@safholland.de Kontakt:Michael SchicklingLeiter Investor Relations und UnternehmenskommunikationSAF-HOLLAND SEHauptstraße 2663856 BessenbachPhone +49 6095 301-617michael.schickling@safholland.de 20.10.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de