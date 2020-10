Seit einiger Zeit entwickelt sich der DAX seit Mitte Juli 2020 überwiegend seitwärts. Dies zeigt Chart 1 auf Tagesbasis.Allerdings entwickelt sich der DAX auf Monatsschlusskurs-Basis auch seitwärts, und zwar seit April 2015! Dies zeigt Chart 2.Zunächst aber zur kurzfristigen Situation. Chart 1 zeigt, dass sich an das Zwischenhoch vom 21.07.2020 ein höheres Intraday-Hoch am 03.09.2020 anschloss, welches in einem Intraday-Reversal dann sogar tiefer schloss als der Schlusskurs vom 21.07.2020. Der Folgetag (04.09.2020) bildete den zweiten Verbindungspunkt einer kurzfristigen Aufwärtstrend-Linie (rote ansteigende Linie links), welche mit sehr hohen Umsätzen (gelbes Rechteck unten) strukturbildend am 21.09.2020 nach unten durchbrochen und seither auch nicht mehr überwunden wurde.

