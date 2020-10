DJ PTA-News: Signature AG: Publikation: Marktstudie börsennotierte Unternehmensanleihen

München (pta019/20.10.2020/15:51) - München, den 20. Oktober 2020 - Die Capital Lounge GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Signature AG, hat heute eine Marktstudie über die börsennotierten Mittelstandsanleihen aus dem deutschsprachigen Raum publiziert.

Die Studie erklärt sämtliche Anforderungen und Eckdaten für die Auflegung einer Unternehmensanleihe und enthält diesbezüglich auch die Kontakte der relevanten Marktteilnehmer. Somit enthält diese Publikation der Capital Lounge GmbH das notwendige Basiswissen rund um das Thema "Bonds" und dient als Anleitung für Unternehmer, die noch wenig Erfahrung mit Unternehmensanleihen haben, jedoch mit dem Gedanken spielen, Fremdkapital auf diesem Wege zur Finanzierung der eigenen Gesellschaft zu nutzen.

Auf der anderen Seite werden Markttrends und Praxiserfahrungen aufgezeigt, die auch für den Anleihe-Profi einen klaren Mehrwert bieten.

Der Statistikteil im Anhang beinhaltet eine Übersicht der gegenwärtig mehr als 150 börsennotierten KMU-Anleihen und ist damit das ideale Nachschlagewerk für jeden Leser.

Ziel der Marktstudie ist es nicht nur, Kompetenz in diesem erneut aufstrebenden Marktsegment zu zeigen, sondern gleichzeitig eine unverbindliche Entscheidungshilfe für all diejenigen zu bieten, die sich mit dem Thema "Anleihe" auseinandersetzen möchten.

Die Studie kann per email (coenen@capitallounge.de) angefragt werden.

Alexander Coenen, Vorstand der Signature AG: "Die heute veröffentlichte Marktstudie enthält alle relevanten Hintergründe und Trends über die in Deutschland börsennotierten Unternehmensanleihen und verdeutlicht somit klar unsere Ambition, eine feste Größe im Bereich der Strukturierung und Platzierung von Mittelstandsanleihen zu werden. Dabei zeigt unsere aktuelle Pipeline bereits die hohe Akzeptanz unter den Marktteilnehmern."

Über die Signature AG: Die Signature AG ist eine Management Holding die Beteiligungen an Unternehmen eingeht und verwaltet, die sämtliche Dienstleistungen im Bereich Going Public und Being Public anbieten. Hierbei ist es das Ziel der Unternehmensgruppe, auf europäischer Ebene Marktführer im Bereich der Börsengänge von Micro- und SmallCaps zu werden und zeitgleich auf möglichst viele Börsenplätze zugreifen zu können. In ausgewählte Emittenten soll darüber hinaus seit 2020 direkt investiert werden, um die Unternehmensgruppe mittelfristig in ein Investmenthaus zu wandeln. Darüber hinaus liegt der Fokus der Geschäftstätigkeit auf der Beratung von Emittenten bei IPOs (Initial Public Offerings), IBOs (Initial Bond Offerings) oder anderweitiger Kapitalbeschaffung. Ergänzende Tätigkeiten sind Investor- und Public Relations sowie Pressearbeit.

Aussender: Signature AG Adresse: Emil-Riedel-Str. 21, 80538 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Alexander Coenen Tel.: +49 162 1777795 E-Mail: info@signature-ag.de Website: www.signature-ag.de

ISIN(s): DE000A2DAMG0 (Aktie) Börsen: Vienna MTF in Wien Weitere Handelsplätze: Freiverkehr in München

