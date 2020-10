DJ Hohe Schäden belasten Gewinn von Munich Re im dritten Quartal

FRANKFURT (Dow Jones)--Eine hohe Schadensbelastung hat den Gewinn der Munich Re im dritten Quartal erheblich beeinträchtigt. Wie der DAX-Konzern mitteilte, verzeichnete er coronabedingte Schäden von rund 800 Millionen Euro. Aber auch ein überdurchschnittlich hohes Aufkommen an Naturkatastrophen und menschengemachten Schäden schlug ins Kontor. Der Erstversicherer Ergo habe unterdessen erneut gut abgeschnitten.

Der Rückversicherer rechnet für das dritte Quartal mit einem Gewinn rund 200 Millionen Euro nach 865 Millionen im Vorjahreszeitraum. Im zweiten Quartal hatte der Konzern 579 Millionen Euro verdient, die Corona-Schäden lagen seinerzeit bei 700 Millionen Euro.

Im dritten Quartal kamen schwere Naturkatastrophen hinzu, insbesondere eine Reihe von Wirbelstürmen wie "Hanna", "Isaias" und "Laura" sowie die starken Waldbrände in Kalifornien. Bei den menschengemachten Schäden hob die Munich Re die Explosion im Hafen von Beirut Anfang August hervor. Die Belastung aus "Nicht-Covid-19-Großschäden" habe über der durchschnittlichen Erwartung für ein einzelnes Quartal gelegen.

Die Arbeiten am Quartalsabschluss dauern noch an. Die vollständigen Ergebnisse werden am 5. November veröffentlicht.

