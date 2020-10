Der Kauf wurde bei der tschechischen Nationalbank und der nationalen Wettbewerbsbehörde angemeldet, heißt es in einer Aussendung der CS am Dienstag. Die beiden Banken haben bereits eine Absichtserklärung unterschrieben. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Die Waldviertler Sparkasse verkauft damit zwar ihre Filialen in Tschechien, gibt das Geschäft bei den Nachbarn aber nicht komplett auf. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...