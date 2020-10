Blickt man auf das Jahr 2015 zurück, lässt sich noch ein Kursniveau bei Alibaba um 60,00 US-Dollar feststellen. In den darauf folgenden Jahren stiegen die Notierungen bis auf 2018 unaufhörlich in die Höhe, in dieser Woche markierte das Papier ein Rekordniveau bei 313,81 US-Dollar, das entspricht einem Wertzuwachs seit 2015 von 455 Prozent. Allerdings lässt die aktuelle Wochenkerze kein gutes Licht auf die Aktie werfen, das aktuelle Doji könnte zu einer kurzfristigen Konsolidierung in dem Wertpapier führen. Bestehende Long-Positionen sollten ohnehin schon einmal enger abgesichert werden, möglicherweise kommen aber auch gewinn mit Namen jetzt ins Spiel. Trotz der relativen Stärke des Wertpapiers könnten sich demnächst schon wieder Handelsansätze auf der Unterseite ergeben.

200% Fibo erreicht

Aus technischer Sicht hat die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...