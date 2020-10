Wie weit bestimmt der US-Dollar den Goldpreis?Und welche Impulse haben sich aus dieser "Beziehung' in den vergangenen Wochen für den Goldpreis ergeben?Ein Blick auf die langfristige Entwicklung des in US-Dollar notierten Goldpreises und der Entwicklung des Wechselkurses des US-Dollars gegen den Euro zeigt, dass impulstechnisch besteht, dieser aber zur Erklärung insbesondere der starken Goldpreis-Avancen in der Finanzkrise 2008 bis 2011 und ab 2019 nicht ausreicht.Dies mag auch daran liegen, dass die Bilanzentwicklung der Notenbanken ebenfalls hoch mit dem Goldpreis korreliert und sich eine Ausweitung der Notenbank-Bilanz nicht automatisch in einer schwächeren Währung materialisiert.

