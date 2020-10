Der Deutsche Aktienindex hat vor dem Auslaufen der Deadline für eine Verabschiedung des viel diskutierten Konjunkturpaket in den USA erst einmal den Pausenmodus aktiviert. Es wäre nicht nur Trumps Wunschszenario, dass das Konjunkturpaket noch vor dem Wahltermin am 3. November kommt. Und auch wenn nicht wirklich viele Anleger mehr daran glauben, will auch keiner von ihnen am Ende auf dem falschen Fuß erwischt werden, sollte in den kommenden Stunden tatsächlich weißer Rauch über Washington aufsteigen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...